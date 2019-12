Desde o Miura, a Lamborghini tem como tradição batizar seus supercarros com nomes de touros de briga. Os touros eram uma paixão de Ferrucio, principalmente os espanhóis. Assim, Countach, Diablo, Murcielago, Aventador são nomes desses bovinos indomáveis. Mas, às vezes, é necessário subverter as regras, principalmente quando se trata de um projeto ousado, como é o caso da Lambo V12 Vision Gran Turismo.



Lambo, para quem não sabe, é o apelido popular dos carros de Sant’Agata Bolognese. E Vision Gran Turismo é um projeto idealizado pelo piloto e desenvolvedor japonês Kazunori Yamauchi, criador da série “Gran Turismo” para PlayStation.



Em 2013, quando publicou o game “Gran Turismo 6”, exclusivo para PS3, Yamauchi lançou o projeto que convidada fabricantes a criarem conceitos exclusivos para o game. Mercedes, BMW, Chevrolet, Dodge, Mini, Volkswagen, Mitsubishi e Aston Martin são algumas das marcas que se enveredaram no projeto. E agora a Lamborghini entra na jogada com um carro totalmente inovador, mas que não abre mão das referências de design e performance da marca.



O conceito foi apresentado no final do campeonato de “Gran Turismo Sport”, que aconteceu em Mônaco, apesar de ter sido desenhado para ser um carro virtual. No game, ele conta com motor V12, com o próprio nome sugere, mas não se sabe se o modelo em escala real carrega tanta fúria sob sua silhueta, afinal trata-se de um carro de exibição.



“A Lamborghini é uma marca muito jovem, e é por isso que estamos aqui hoje para apresentar nossa mais nova visão virtual na forma de um modelo real, com um design altamente futurista e legal para ser apreciado pela geração jovem de jogos de corrida e super esportes entusiastas de carros.

Visualmente, o Lambo chama atenção por suas formas que se adequam a um monoposto de competição, mas com carenagem aerodinâmica.



Destaque para os para-lamas encorpados e o desenho em forma de gota do cockpit. Ou seja, se fosse um carro de verdade, certamente teria um desempenho assombroso. Afinal, no videogame não existe limites.