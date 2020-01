E o inevitável aconteceu. Depois de 23 anos de mercado, a Fiat decidiu encerrar a produção da perua Weekend. De acordo com a fabricante italiana, o modelo sai de linha para dar lugar a novos produtos que serão montados em Betim, como a nova picape Strada e também o futuro SUV compacto, que utilizará a plataforma da família Argo.



Mas a despedida da Weekend também se dá por uma exigência legal. Já está em vigor a legislação que torna obrigatória a adoção de cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos ocupantes, além dos ganchos de fixação para assentos infantis do tipo Isofix. Assim a Fiat encerrou a produção da perua na data limite. As unidades em estoque ainda estão disponíveis para venda, o que não é permitido é a fabricação.



História



Desde o lançamento em 1997, a Weekend nunca passou por mudanças de carroceria. Ao longo dos anos, a perua teve o visual atualizado com novas lanternas, faróis, grades e para-choques. Por dentro, o lay-out é o mesmo, apesar de novos apliques e revestimentos.



Em 23 anos na ativa, o modelo teve dezenas de versões e foi equipado com pelo menos oito motores diferentes e opções de caixa manual de cinco marchas, assim como a automatiza Dualogic e até mesmo uma versão de seis marchas.



Entre as versões mais populares está a Adventure, modelo que estreou o segmento aventureiro no Brasil, no fim dos anos 1990, para concorrer com o Ford EcoSport.