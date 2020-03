No início de ano é normal surgirem disparidades nos balanços de emplacamentos, que vão se ajustando ao longo do período. Mas não há como negar que a Chevrolet acertou em cheio com a dupla Onix e Onix Plus, que assumiu a liderança e a vice-liderança do mercado e ajudou a GM a se afastar dois pontos percentuais da Volkswagen.



A Fenabrave divulgou seu boletim de licenciamentos, que anotou 192.639 emplacamentos em fevereiro, no combinado entre automóveis de passeio e comerciais leves. Volume 4,63% maior que janeiro, apesar de o mês ser menor e ainda contar com lojas fechadas no Carnaval. O montante ainda foi 1,48% maior que o de fevereiro passado.



No entanto, o desempenho não significa que o período tenha sido excepcional. Janeiro, na verdade, foi muito aquém. No comparativo entre os dois primeiros meses de 2019 e 2020, este ano anota retração de 1%.



Mais vendidos



Com 17.602 unidades licenciadas, o Onix foi o modelo mais vendido de fevereiro, seguido pelo irmão Onix Plus, que anotou 9.123 unidades. Na terceira posição surge o HB20, com 8.402 carros, seguido muito de perto pelo Ford Ka (8.123). O veterano Volkswagen Gol fecha o clube dos cinco mais vendidos com 5.944 emplacamentos. Entre os utilitários-esportivos (SUVs), o T-Cross, com 5.374 unidades, o SUV da VW bateu Renegade por apenas 20 unidades.





Leia mais:

Nova geração recebe conteúdos para brigar no segmento mais concorrido do mercado de SUV