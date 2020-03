A nova geração da Strada chega em abril, depois de 22 anos de labuta, o que a coloca com um dos modelos mais longevos da indústria brasileira, ao lado do Uno (Mille), Weekend, Fusca e Kombi. E até lá a marca iniciou um processo homeopático de lançamento do utilitário, uma espécie de remédio contra o vazamento de imagens, que se tornou praticamente impossível de evitar.



Depois de publicar a primeira imagem oficial, em que se pode ver a parte frontal e lateral da picape, agora a marca divulgou uma nova, mostrando a seção traseira. Como já era especulado, ela recebeu lanternas inspiradas nas utilizadas na Toro.



Ainda faltam imagens do interior do carro, que não se sabe se manterá estilo da linha Argo e Cronos ou adotará um layout mais simples, herdado do Mobi, ou até mesmo do Uno, uma vez que seu painel é utilizado no furgão. Mas é bastante provável que se mantenha o painel do Argo, quem tem maior volume e se reverte em economia de escala.



Motores



A nova Strada deverá ser equipada com os motores Fire Evo 1.4 de 88 cv e também a unidade Firefly 1.3 de 109 cv. A primeira será relegada às versões de entrada, como a opção cabine simples, já a segunda opção deverá ser oferecida no restante da gama, com carrocerias cabine dupla.



Gama



As imagens correspondem à versão topo de linha, que, tudo sugere, receberá nomenclatura da linha da irmã maior. Assim, poderia se chamar Strada Volcano. Caso se confirme, também haverá versões Endurance e Freedom, com preços entre R$ 55 mil e R$ 90 mil.