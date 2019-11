Depois da Toro, a Fiat resolveu aplicar o pacote S-Design ao Argo e Cronos. Segundo a fabricante italiana, a linha que nasceu em 2017 na Europa, propõe estilo diferenciado, associado a um pacote de conteúdos mais sofisticados, inspirados no acinzentado outono do Norte da Itália. Trata-se de um discurso bonito, que se traduz em apliques e molduras escurecidas, que deixam o carro com um visual mais sofisticado, em versões que não são tão refinadas.



No caso da Toro, a novidade é oferecida no modelo Freedom, tanto com motor diesel como no flex. Na dupla Argo e Cronos, ele está disponível para Drive, 1.0 e 1.3.



Além de rodas, frisos e logos escurecidas, o pacote agrega central multimídia de sete polegadas, vidros dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos e ar-condicionado digital. Itens que figuram na versão Precision, mas com acréscimo entre R$ 3.500 a R$ 5.350.

Assim, o Argo 1.0 S-Design é oferecido por R$ 57.480. Com motor 1.3, o valor sobe para R$ 59.940, e o Cronos 1.3 S-Design tem preço sugerido de R$ 65.490.



De acordo com o gerente de Marketing, Hugo Domingues, esses automóveis são modelos em que o design se tornou o principal motivo para a aquisição, superando preço e consumo. “É um elemento muito forte na decisão de compra desses carros. No Cronos, corresponde a 51%. Nenhum outro modelo tem apelo semelhante”, afirma o gestor.



Trekking



Junto da apresentação do pacote também foi anunciado o lançamento do aventureiro Argo Trekking equipado com motor 1.8 e transmissão automática. Segundo o diretor de Operações Comerciais, Herlander Zola, a versão superou as expectativas dos executivos, o que motivou a ampliação de motores. “Quando o lançamos, em abril, nossa meta era que atingisse 10% de participação nas vendas do modelo. No entanto, já vendemos mais de dez mil unidades, o que corresponde a 30% da comercialização do Argo”, afirma.



No entanto, detalhes de preços e conteúdos da versão só serão divulgados na próxima sexta-feira.



Mercado



Durante os anúncios, o executivo fez um panorama das operações da Fiat no mercado. Herlander Zola reconhece que a marca passou por um período conturbando, com perda de participação, o que lhe custou a liderança do mercado, mas garante que a “chave virou”. “Nos últimos dois anos iniciamos um processo de recuperação de mercado, e 2019 tem sido muito bom. Somos a marca que mais cresceu no varejo, numa época em que as vendas diretas ganharam muita força”, explica Zola.



O diretor indica alta de 0,9% nas vendas para o varejo, enquanto a Chery, que foi a segunda que mais cresceu, com 0,7% sobre 2018.