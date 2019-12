A Chevrolet colocou no mercado a linha 2020 do Cruze, que tem como novidade a versão LT com visual atualizado. Até então, apenas a opção topo de linha Premier tinha passado pelo retoque visual. Agora, no apagar de 2019, ela lança a LT atualizada. O que não se sabe é se a LTZ será mantida no portfólio ou deixará de ser oferecida.



Com preço de R$ 101.190, seja para o sedã ou para o hatch Sport6, a versão passa a contar com conexão 4G integrado ao sistema multimídia MyLink (que inclui e roteador Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay e câmera de ré). O Cruze LT ainda dispõe de ar-condicionado digital, sensores de ré e bancos em couro.



No quesito segurança, a versão LT entrega itens como cortinas laterais, que elevam para seis bolsas infláveis, além de controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa (Hill Holder).



Sob o capô, a versão mantém a unidade turbo 1.4 de 153 cv e 24,5 mkgf de torque, além da caixa automática de seis marchas.



Mercado



A chegada da versão LT segue a mesma estratégia aplicada ao Equinox. Ou seja, uma opção de valor mais competitivo e com pacote farto de conteúdos para ampliar a participação do sedã (e também do hatch no mercado).

O Cruze emplacou de janeiro a novembro 15,8 mil unidades, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Números que colocam o sedã na terceira posição do mercado. No entanto, são volumes bem aquém dos líderes Toyota Corolla (51,5 mil) e Honda Civic (24,9 mil).



No caso do Sport6 (que basicamente compete sozinho no segmento de hatches médios, tendo apenas a companhia do Golf GTE e de modelos premium como Mercedes Classe A e Volvo V40) foram licenciadas exatas 4.343 unidades desde janeiro.



A versão surge como uma opção para o perfil de consumidor que ainda busca por um hatch desse porte, mas não pode pagar as cifras astronômicas dos modelos mais sofisticados.



Com preço de R$ 101.190, para o sedã ou o hatch Sport6, a versão passa a contar com conexão 4G integrada ao sistema multimídia MyLink (que inclui e roteador Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay e câmera de ré)