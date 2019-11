Depois do hatch e do sedã, a Hyundai inicia as vendas da versão aventureira do novo HB20. O HB20X chega oferecido apenas com motor 1.6 de 130 cv, em quatro versões de acabamento: Vision, Evolution, Diamond e Diamond Plus. Segundo a Hyundai, os preços sugeridos foram reduzidos R$ 900 e R$ 1.600, em relação aos valores anunciados na apresentação do modelo, em setembro.



Assim a opção de entrada Vision – única que oferece opção transmissão manual – tem preço sugerido de R$ 62.990. Com caixa automática de seis marchas, o valor salta para R$ 67.890. Um degrau acima, a Evolution é oferecida por R$ 68.990. Já a Diamond tem preço sugerido de R$ 73.990 e a topo de linha Diamond Plus sai por R$ 77.990.



Conteúdos

A lista de equipamentos vai se recheando com a evolução das versões. A opção topo de linha conta com itens como direção elétrica, multimídia de oito polegadas (com câmera de ré, Apple CarPlay e Android Auto), ar-condicionado (com mostrador digital), USB para carregamento rápido, monitoramento de pressão dos pneus, partida sem chave, start/stop, Isofix, controle de estabilidade (ESP), controle de tração, assistente de partida em rampa e frenagem automática (a até 50 km/h). Ele ainda conta com rodas de liga leve e faróis de neblina.



Plástico

O HB20X, como todo aventureiro, abusa no uso de plástico no acabamento. Ele recebeu largas molduras nos para-lamas e também nas caixas de ar, para imprimir robustez ao controverso desenho de sua carroceria. Na parte frontal, ele conta com para-choque emoldurado, que repete o estilo na traseira. Apesar da maquiagem carregada, o HB20X é mais simpático aos olhos que a versão convencional.