SÃO PAULO – Novidades para manter a retomada do segmento e ampliar as opções. O Salão Duas Rodas abre hoje as portas ao público no São Paulo Expo com muito para ver, sonhar e levar para a garagem e as ruas –destaque para Honda e Yamaha que, juntas, concentram mais de 95% do mercado brasileiro.



Líder folgada (79,7% dos emplacamentos em outubro), a Honda não repousa nos louros e mexe na linha de motos de média cilindrada. São quatro novos modelos, que começam a chegar às concessionárias em janeiro. “Herdeira espiritual” da lendária CB400, a CB500F ganha nova geração. Quadro e motor (bicilíndrico em linha DOHC refrigerado a ar de 50,4cv) foram mantidos, mas o visual ganhou linhas mais agressivas e angulosas e iluminação em LED.



O mesmo conjunto mecânico serve de base para a CB500X, crossover com linhas que lembram as maxienduro. Se o foco é o asfalto, a pegada off-road ficou ainda mais clara com a adoção da roda dianteira aro 19 e de uma posição de pilotagem mais elevada. As suspensões ganharam curso maior, o que permite encarar uma terra de leve, além de viagens com piso misto.



Mexida ainda maior nas 650. A naked urbana CB650R encarna, cada vez mais, o espírito das Café Racer (motos sem carenagem que os ingleses usavam na segunda metade do século passado para pequenas corridas em torno dos cafés, enquanto uma música tocava na Jukebox. A média herdou o visual da irmã maior CB1000R, com suspensão dianteira invertida Showa SFF, balança traseira em alumínio, farol redondo com elementos em LED e discos dianteiros com fixação radial.



O quadro tem desenho, que permitiu emagrecer 4 quilos em relação à antecessora. O motor, um quatro cilindros em linha DOHC, oferece bastante razoáveis 88cv, em linha com a proposta. E, como no caso das 500, o pacote também ganha nova pegada, com a CBR650R, que, com carenagem e visual inspirado na 1000RR Fireblade, tem visual esportivo, sem ser extrema como a CBR600RR. O painel de instrumentos é uma tela LCD, de visualização simples e interativa. Preços serão divulgados até o fim do ano.Também no estande, são mostrados o scooter médio de proposta aventureira ADV 150 e o premium Forza 300, para testar a reação do público.



Triumph mostrou a Rocket 3C, movida por tricilíndrico em linha de 2.500cc, torque de 22kgf.m e pneus beeeem largos



A Yamaha reforça aposta no segmento dos scooters, cada vez mais versáteis e presentes nas ruas e com portes diferentes e amigáveis para quem percorre os primeiros quilômetros sobre duas rodas. A fábrica japonesa apresentou o XMax, de 250cc. Um upgrade para quem começa com a Neo 125cc e tem a opção da NMax 160cc: linhas modernas, espaço para dois capacetes e mais algumas tralhas, além de motor com 23cv e transmissão automática CVT.



