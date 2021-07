Há um bom tempo que a Hyundai trabalha na renovação do SUV Creta, que já estreou lá fora com linhas pouco simpáticas, mas que seguem a tendência de estilo da marca. Agora ela acaba de divulgar o primeiro teaser do SUV, que chegará em breve.

Isso porque ela deixa claro no material que ele chega durante o verão 21/22. Ou seja, entre 21 de dezembro de 2021 e 22 de março de 2022. Mas nossa aposta é que seja apresentado antes da virada do ano. No entanto, ela já começou a propagandear o SUV, que promete oferecer um pacote farto de conteúdos, além de visual pouco convencional, para não dizer controverso ou outro adjetivo.

CARA NOVA - Hyndai divulgou teaser com pacote de conteúdos do Creta; na aparência, jipinho ficou com linhas pouco simpáticas

O Creta virá com quadro de instrumentos parcialmente digital, que inclui visão da câmera lateral direita, mais ou menos como a Honda já oferece, mas ao invés de projetar no monitor, exibe no quadro de instrumentos.

Também terá sistema de conexão remota, que permite dar a partida do motor pelo telefone, assim como verificar diferentes parâmetros do carro. O SUV ainda virá com novo multimídia, freio de estacionamento eletrônico, função Auto Hold, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e até mesmo bancos ventilados. Trata-se de um banho de loja para posicionar o modelo na prateleira de cima dos SUVs compactos e beliscar os médios de entrada.

Já sob o capô ainda não há confirmações. Ele poderá vir com o motor 1.0 turbo de 120 cv ou as unidades 1.6 de 130 cv e 2.0 de 166 cv.

Fiat apresenta versão elétrica do Cinquecento em agosto

A Fiat vai apresentar o 500e no início do agosto. A versão marca não apenas o retorno do Cinquecento ao mercado brasileiro, mas também inicia a eletrificação da marca italiana no país.

O carrinho é equipado com motor de 118 cv e acelera a até 150 km/h. A velocidade é limitada eletronicamente para não comprometer a autonomia das baterias.

E por falar nelas, as baterias de 42 kWh permitem rodar até 320 km com uma carga. Num carregador rápido, o Cinquecento elétrico regenera até 80% das pilhas em apenas meia hora. No entanto, não são precisos mais de cinco minutos para o garantir 50 quilômetros.</CW>

Agora é esperar até a apresentação para sabermos quanto o carrinho irá custar. A banca de apostas da internet prevê valores entre R$ 200 mil e R$ 250 mil, degrau onde o Renault Zoe se posiciona.



