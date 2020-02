Depois do HB20X, derivação aventureira do hatch sul-coreano, chegou a vez da nova geração, a versão “esportiva”. Batizada apenas de Sport, chega como sucessora do antigo R-Spec. Oferecida ao preço de R$ 70.990, a versão se situa entre as opções Evolution 1.0 TGDi e Diamond 1.0 TGDi. Visualmente o Sport se diferencia por utilizar itens como spoiler de teto e saias nas laterais e para-choques.



Por dentro, se destaca pelo interior em tom preto com bancos com forração parcial em couro e costura em vermelho. Apliques que imitam fibra de carbono e pedaleira metálica completam o estilo “Velozes e Furiosos” do carrinho.



O Hyundai HB20 Sport chega por R$ 71 mil para suceder a versão R-Spec da geração passada. A grande novidade é que ao invés do motor 1.6 (que agora entrega 130 cv), a versão é equipada com unidade turbo 1.0 de 120 cv



Motor

A grande vantagem é que o HB20 Sport utiliza o novo motor turbo 1.0 de 120 cv, que apesar de ser 10 cv menos potente que o bloco 1.6 aspirado, leva a melhor pelo torque de 17,5 mkgf, totalmente disponíveis a 1.500 rpm. No motor 1600, os 16,5 mkgf só aparecem nos 5 mil rpm.



Completa o conjunto a transmissão automática de seis marchas, com opção de trocas manuais nas borboletas atrás do volante. Apesar de ser o mesmo conjunto das demais versões turbinadas, a boa oferta de torque em baixa rotação lhe garante um comportamento mais arisco que o antecessor.



Em outras palavras, significa que ele acelera mais rápido. Mas nem por isso podemos afirmar que se trata de um esportivo nato como o Polo GTS e Sandero R.S.

Conteúdos



​Se a pegada esportiva é mais cosmética do que atlética, o HB20 Sport agrada pelo conteúdo. A versão conta com carregador de celular sem fio, central multimídia de 8 polegadas (com Apple CarPlay e Android Auto e Bluetooth), ar-condicionado (com mostrador digital), direção elétrica progressiva, retrovisores elétricos e computador de bordo.