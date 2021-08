SEXTO ELEMENTO – Com o E-JS4, JAC chega a seis modelos elétricos no mercado brasileiro, com opções que vão de compacto a caminhão; SUV promete 420 km de autonomia por R$ 250 mil

A JAC está decidida a se tornar referência em veículos elétricos. Depois de apostar sem sucesso no segmento de entrada e flertar com a febre dos SUVs, a marca representada por Sérgio Habib sacou que o futuro da marca por aqui passa pela tomada 220V. Agora ela amplia sua gama de elétricos com o SUV E-JS4. Com autonomia de até 420 quilômetros, o utilitário tem preço sugerido de R$ 249.900.

O SUV estreia com visual arrojado, principalmente nas seções dianteira e traseira. Ele conta com assinatura em LED com moldura cromada que recorre sob o capô e conjunto ótico integrado à grade. Na traseira ele segue a proposta frontal e conta com lanternas afiladas que recorrem toda a tampa do porta-malas.

Dentro da realidade dos automóveis elétricos, o modelo figura com valor agressivo. Afinal, ele custa quase o mesmo que o novíssimo Fiat 500e (R$ 240 mil) e não muito mais que os R$ 220 mil pela versão mais sofisticada do Renault Zoe.

Por outro lado é mais barato que compactos como Mini Cooper SE (R$ 270 mil) e Chevrolet Bolt EV (R$ 275 mil). O SUV elétrico mais próximo dele é o Volvo XC40 Recharge, que parte de R$ 390 mil, mas só chega ao mercado em setembro.

“Este é um produto muito moderno, com um design insinuante, traz recursos tecnológicos high-end, e é vendido por um valor extremamente agressivo. Para se ter uma ideia, o SUV 100% elétrico de seu porte mais acessível do país custa mais de R$ 420 mil, ou seja, R$ 170 mil a mais do que o E-JS4. Estamos entusiasmados com o potencial de vendas desse modelo”, define Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil.

Motor e bateria

O jipinho chinês é equipado com baterias de 55 kWh que alimentam o motor de 150 cv e 34 kgfm de torque. Segundo a marca, o SUV pode acelerar de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos.

Para obter a autonomia prometida de 420 km, a JAC explica que o E-JS4 conta com sistema de refrigeração líquida do motor elétrico, o que reduz a perda energética. Segundo a JAC, o tempo de recarga varia de acordo com a fonte.

Na pior das hipóteses, numa tomada de 220V (de 20 amperes) é possível completar a carga em 10h. No entanto, dá para regenerar até 80% da autonomia em seis horas.

Conteúdos

O interior o SUV mandarim conta com quadro de instrumento digital, multimídia flutuante de 10,2 polegadas (com conexão Android Auto e Apple CarPlay e câmera 360 graus), ar-condicionado digital, bancos revestidos em couro, sensores dianteiros e traseiros, retrovisor fotosensível, monitor de pressão dos pneus, seis air bags, Hill Holder e freio emergencial.

Com o SUV, a marca passa a contar com seis modelos elétricos, que incluem o compacto iEV20, o SUV iEV40, a picape iEV330P, o furgão iEV750V e o caminhão iEV1200T. Dessa forma, a chinesa oferece o maior portfólio elétrico do mercado brasileiro, concorrendo em praticamente todos os segmentos em que esses veículos sem motores a combustão se posicionam, com exceção do nicho de luxo.

Leia mais:

Fiat lança 500e para iniciar seu processo de eletrificação no mercado brasileiro

RS Q e-tron: Audi desenvolve protótipo eletrificado para correr no Dakar

R5 Turbo 3: A releitura invocada do clássico da Renault