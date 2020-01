A Jeep vai à feita de tecnologia de Las Vegas (CES 2020) para apresentar a linha de utilitários 4xe. Isso mesmo, não está escrito errado. Trata-se de versões híbridas do Renegade, Compass e até mesmo do grandalhão Wrangler, que adotam motorização híbrida. São os primeiros modelos eletrificados da marca.



Ao contrário do 4x4 convencional, o 4xe faz uso do motor a combustão para tracionar as rodas dianteiras e uma unidade elétrica para girar as rodas traseiras. É o mesmo conceito adotado pelo Volvo S60 T8 R-Design, que avaliamos recentemente no HD Auto.



Além de ser mais eficiente, o conjunto híbrido reduz componentes mecânicos, como eixo cardã e diferencial central, que ocupam espaço e são muito pesados. Dessa forma, o acionamento da tração traseira – que hoje é feito via sistema eletrome-cânico, por meio de um seletor no console – passa a ser eletrônico, reduzindo risco de quebras.



Motores



No caso de Compass e Renegade, as versões 4xe combinarão o motor 1.3 turbo com o módulo elétrico de aproximadamente 250 cv combinados. Eles ainda contam com sistema de recarregamento de baterias por fonte externa (plug-in), que pode ser feito na rede doméstica, em módulos de recarga rápida ou eletropostos. O powertrain promete oferecer a mesma desenvoltura que o atual conjunto que utiliza motor 2.0 turbo diesel de 170 cv, caixa de nove marchas e tração 4x4.



A diferença é que os modelos 4xe prometem menor consumo, vez que o motor elétrico ofertará um grande volume de torque quando há necessidade de tração nas quatro rodas, situação em que há grande consumo de combustível.



Wrangler



Já sobre o sistema do Wrangler a FCA faz segredo. Por aqui a empresa não garante que o “pai dos jipes” terá sistema semelhante ao de Renegade e Compass. O que é fato é que ele também conta com sistema de recarga do tipo plug-in.



A Jeep, que se estabeleceu como referência em veículos 4x4, será responsável pela eletrificação das marcas norte-americanas da FCA. Renegade, Compass e até mesmo o grandalhão Wrangler estreia suas derivações híbridas



Por aqui, tudo isso é ficção científica, sem a menor possibilidade de lançamento a curto prazo. O que chega esse ano é o motor 1.3 turbo para substituir o 1.8 Etorq.