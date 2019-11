Levar a Champions League para dentro de “FIFA” foi um golpe certeiro da EA Sports. Até 2018, a Liga dos Campeões da Europa era conteúdo integrante de “Pro Evolution Soccer”, da Konami. Desde 2019 o principal torneio de futebol do mundo passou a fazer parte das atrações do game da

Electronic Arts.



Agora o selo acaba de confirmar que a Taça Libertadores da América também fará parte de “FIFA 20”. O conteúdo estará presente no game a partir de março de 2020, quando começa a fase de grupo do torneio.



Ainda segundo a EA, o game também contará com a Copa Sul-Americana, o que aumentará número de equipes brasileiras no jogo. “Incluir no ‘FIFA 20’ a Conmebol Libertadores e a Conmebol Sul-americana, os mais prestigiados torneios continentais de futebol entre clubes da América do Sul, é um passo emocionante”, explica gerente geral da franquia, Nicholas Wlodyka.



Para a EA, o maior número de times, ligas e atletas é uma forma ampliar o mercado de “FIFA”. Segundo a gigante dos games, o título já conta com mais de “30 ligas oficiais, 700 equipes, 17.000 jogadores autênticos e 90 estádios licenciados de todo o mundo que já estão no jogo”.



ELibertadores



Junto com o novo coneúdo, a EA também realizará um campeonato com a temática do torneio continental. A “eLibertadores” irá selecionar os oito melhores jogadores do game nas plataformas PS4 e Xbox One para um torneio nos dias 7 e 8 de março de 2020, que distribuirá premiação de US$ 100 mil (R$ 420 mil).