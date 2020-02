A nova geração do Renault Duster chega na primeira semana de março. O SUV promete evoluir consideravelmente em plataforma, conteúdos e acabamento. E poucos dias antes do lançamento começou a circular um panfleto com os conteúdos de série da versão Life do utilitário franco-romeno.

A lista surgiu num grupo sobre o modelo no Facebook. Segundo os participantes do grupo, que postaram fotos do folheto, o impresso foi entregue por vendedores de concessionárias.

Na atual denominação de versões da gama Renault, a Life corresponde à opção de entrada, evoluindo para Zen e Intense. O Stepway ainda conta com a versão Iconic, como topo de linha. No entanto, o Duster “antigo” ainda mantém as antigas denominações Expression e Dynamic, mas migrará para o formato atual com a nova geração.

Sendo assim, o Duster Life se posiciona como versão de entrada do utilitário. E segundo o panfleto, a lista de conteúdos oferece itens como: direção elétrica, vidros elétricos nas quatro portas, ar-condicionado analógico, sistema Start-Stop, destrava do porta-malas por acionamento elétrico, banco do motorista com regulagem de altura, volante com regulagem de altura, além de controle de estabilidade (ESP) e assistente de partida em rampa e rodas de liga leve aro 16. Sobre as rodas o informe destaca que ela acompanha a versão automática, ou seja com transmissão do tipo CVT.

Conjunto mecânico

As opções de motores do Duster ainda não foram totalmente confirmadas. O que se sabe até o momento é que a unidade 1.6 de 120 cv seguirá ofertada ao modelo. Ela será combinada com caixa manual de cinco marchas ou transmissão do tipo CVT. O que está incerto é se a Renault manterá a opção 2.0 manual de seis marchas e tração 4x4.



Já o motor turbo 1.3 de aproximados 160 cv deverá ficar para um segundo momento, podendo estrear primeiro no Captur, que será atualizado.