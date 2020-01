Nos últimos cinco anos, o segmento de utilitários-esportivos (SUVs) viveu uma explosão de modelos compactos, que fizeram o segmento de jipinhos abocanhar 20% das vendas de automóveis em 2019. No entanto, a grande maioria desses modelos, com estilo robusto, pneus grandes e carrocerias musculosas, é totalmente inapta para o uso fora de estrada. Eles até rodam no calçamento, terra batida, mas não encaram uma caminho acidentado. Essa é uma limitação que o Suzuki Jimny desconhece.



O Jimny está no mercado brasileiro há anos. Sucedeu o Samurai, que chegou aqui nos anos 1990. Em 2012 passou a ser fabricado na planta HPE, em Catalão (GO), e segue em linha até hoje, junto da nova geração, a Sierra, importada do Japão.



Agora o jipinho veterano acaba de ganhar uma série especial batizada de Forest. Com pintura exclusiva, com tom verde escuro e itens como coletor do tipo snorkel, rack de teto, quebra-mato, estribo, pneus de uso todo-terreno e rodas aro 15 em tom grafite, estreia por R$ 94.990, valor que faz dele o 4x4 mais barato do mercado.



Cascudo



O Jimny conta com um robusto sistema de suspensão que utiliza dois eixos rígidos. Pode não ser nenhum primor em conforto, mas garante resistência e curso elevado para enfrentar trilhas esburacadas sem grandes sacrifícios.



O motor 1.3 de 85 cv e 11 mkfg de torque está longe de ser um exemplo de vigor, quando comparado a modelos como Jeep Renegade Trailhalk e o irmão Compass, ou grandalhões como Mitsubishi Pajero Sport, Toyota SW4 ou Wrangler. No entanto, ele utiliza transmissão com opção de caixa reduzida, que multiplica a força do motor. Ou seja, é como se o jipinho passasse a despejar 22 quilos de torque nas quatro rodas.



4x4 raiz



Ele conta com seletor eletrônico de tração, que permite que o motorista selecione o modo 4x2 ou 4x4 em movimento, com velocidade de até 100 km/h.



Para ativar a reduzida, é preciso estar com o carro parado, como em qualquer modelo com esse tipo de recurso. Para rodar em terrenos alagados, as pinças de freio do Jimny são posicionadas de forma elevada para evitar perda de eficiência quando estiverem molhadas.