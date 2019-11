Versões de alto desempenho chamam atenção pela motorização mais apimentada. Visual mais agressivo devido ao uso de rodas mais largas, bitolas de maior diâmetro, suspensão mais baixa e elementos aerodinâmicos dão musculatura a esses carros. Mas, além de esportivo, é preciso deixar claro quem é o responsável pelo trabalho. A Mercedes tem a AMG, a Audi tem a Audi Sport, a BMW tem a BMW M GmbH. Mas nenhuma tem preparação tão peculiar quanto a britânica Mini, a John Cooper Works (JCW), que leva o nome do fundador da oficina especializada em envenenar os carrinhos da marca.



O Mini Countryman John Cooper Works, versão de alto desempenho do utilitário-esportivo (SUV) britânico, chega para completar a linha do modelo no mercado brasileiro. O jipinho inglês desembarca por aqui com preço sugerido de R$ 240 mil, valor bastante salgado para um SUV compacto, mas busca justificar a etiqueta pesada com o pacote de conteúdos e muito desempenho.



O Countryman JCW desponta como um dos modelos mais potentes já construídos pela marca. O bloco turbo 2.0 entrega 306 cv e 45,9 mkgf de torque, que dão ao modelo uma performance capaz de surpreender utilitários de porte mais encorpado. O motor é o mesmo que a BMW aplicou ao inédito Série 2 Gran Coupé, na versão esportiva M235i xDrive.



Comparado ao JCW da geração passada, o modelo ganhou 75 cv e cerca de 10 mkgf a mais. O resultado é uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos e velocidade máxima de 250 km/h. Assim como o primo alemão, o Countryman esportivo também conta com caixa automática de oito marchas e tração integral, que a Mini batiza de All4.



​Como todo JCW, ele conta com suspensão com calibração esportiva, mas permite ajuste eletrônico dos amortecedores. Os freios utilizam conjunto esportivo para dar conta de ancorar o carrinho na hora do aperto. Já o pacote eletrônico oferece controle de estabilidade (ESP) que é capaz de manter o controle direcional e a distribuição de torque para as rodas, de acordo com o tipo de piso.



Outro recurso característico de carros de alto desempenho como os Audi da linha RS é o controle de largada. Comumente chamado de Launch Control, o sistema estabiliza a rotação até a faixa de torque ideal para a largada, para que ele tenha o máximo de força sem o risco de patinar. Tudo isso dá ao Countryman uma arrancada perfeita sem perda de aderência e sem prejuízo para o cronômetro. Mas não se pode inventar de fazer isso no semáforo.



Por dentro, o JCW conta com acabamento em couro do tipo Alcantra, direção elétrica, ar-condicionado digital, sistema multimídia de 8 polegadas, que mantém a característica tela circular, com sistema MINI Connected XL, capaz de dar informações de tráfego em tempo real e monitoramento de manutenção de diversos componentes.