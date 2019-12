Depois do Classe A, Classe A Sedan, CLA, Classe B, do inédito GLB, chegou a vez do jipinho GLA ganhar nova silhueta e completar a família de compactos da Mercedes-Benz. A segunda geração do modelo acaba de ser revelada e já estreia com versão esportiva preparada pela AMG.



Maior e mais alto que o antecessor, o modelo finalmente passa a ter porte de um SUV compacto e não de hatch aventureiro, como se fosse uma versão em escala do GLC. A robustez fica acentuada pelas caixas de rodas retangulares e pelas grandes rodas aro 20, oferecidas como opcionais.



Por dentro, o GLA segue o padrão dos demais modelos da marca e recebe quadro de instrumentos digital que compartilha moldura com o sistema multimídia. Esse, por sua vez, conta com sistema de assistente pessoal MBUX.



O recurso que estreou por aqui no Classe A é capaz de obedecer a comandos de voz para ajuste de climatização, trocas de estações de rádio, exibir informações sobre o carro e até mesmo abrir e fechar os vidros.



O novo GLA chega com um pacote completo de assistência para a condução que inclui frenagem automática, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de estacionamento, monitor de faixa de rodagem, ajuste automático de velocidade da via, dentre outros recursos, que cada vez mais vão assumindo tarefas da direção.



Sob o capô



A Mercedes oferecerá uma ampla gama de motores para o jipinho, com opções diesel, gasolina e híbrido (ainda em desenvolvimento). A versão de entrada é a unidade três cilindros 1.3 turbo, que por aqui equipa o Classe A Sedan.



Ele também contará com a unidade 2.0 quatro cilindros, que conta com diferentes ajustes. A versão topo de linha GLA 35 AMG, entrega 306 cv e 40 mkgf de torque ao SUV. A transmissão é automática de dupla embreagem e há opções com tração integral 4Matic.