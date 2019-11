Muitos automóveis japoneses que chegam ao Brasil não nascem necessariamente no Japão, mas na Tailândia. Isso porque o país asiático funciona como incubadora de modelos para mercados emergentes. ​Caso do novo Honda City, que acaba de ser revelado no Thailand International Motor Expo 2019 e que certamente chegará por aqui num futuro próximo. O grande trunfo do modelo é o novo motor 1.0 turbo, também cotado para estrear por aqui.



Maior, mas sem ganho de entre-eixos, o novo City tem 4,53 metros de comprimento, que corresponde a um ganho de 11 cm. Seu estilo é mais sóbrio do que o da atual geração, que segue em linha por aqui, mas tem desenho frontal inspirado no Civic, o que deixou o modelo bastante interessante.



Interior

Por dentro, o City também não abusa. Tem desenho conservador, com quadro de instrumentos analógi-co, mas oferece generoso módulo multimídia, que oferece conexão com smartphone e ar-condicionado digital.



Motor

A cereja do bolo do sedã é seu motor três cilindros 1.0 turbo de 122 cv e 17,6 mkgf. A unidade poderá ser combinada com a transmissão do tipo CVT, que é padrão na gama da marca. Segundo a Honda, a unidade promete consumo de 23,8 km/l, lá na Tailândia. Por lá o modelo será oferecido em quatro versões: S, V, SV e RS (esportivo), num padrão bem diferente do aplicado no Brasil.



A cereja do bolo do sedã é seu motor três cilindros 1.0 turbo de 122 cv e 17,6 mkgf. A unidade poderá ser combinada com a transmissão do tipo CVT, que é padrão na gama da marca. Segundo a Honda, a unidade promete consumo de 23,8 km/l, lá na Tailândia



A renovação do City é mais que necessária, ainda mais no atual momento. Até 2017, o modelo tinha vida mansa no segmento de sedãs compactos, tendo apenas o Cobalt como adversário. Hoje, o cenário é outro: modelos com Virtus, Yaris Sedan, Cronos, HB20S ampliaram a lista de opções.



E nessa conta ainda é possível incluir o futuro Nissan Versa, que chegará no ano que vem, com motor turbo e desenho bem mais atraente que a atual geração. Questionada, a Honda respondeu que não comenta estratégias futuras. Ou seja, ele vai chegar, só falta saber quando.