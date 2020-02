A Samsung apresentou o novo Galaxy S20, que chega para assumir a prateleira mais alta da família de smartphones, todos com rede 5G. Oferecido em três versões (S20, S20+ e S20 Ultra), o telefone se destaca pela qualidade de captação de imagem.



Segundo executivos da fabricante sul-coreana, o S20 é capaz de gravar vídeos em 8K com taxa de 60 quadros por segundo. Ele ainda conta com sistema de estabilização de imagem que praticamente anula trepidações durante a filmagem. Isso permite capturar frames da gravação com alta qualidade.



Para comprovar o poder de captura do aparelho, toda a gravação e a transmissão do evento, que ocorreu em San Francisco (Califórnia), foram feitas com o S20. Os executivos queriam explorar ao máximo o potencial do hardware e também a conexão 5G.



6 mil reais é preço do Galaxy S20 ultra, numa conversão direta do dólar para o real, nos Estados Unidos, por aqui, deverá custar mais de R$ 12 mil.



​Fotografia



Mas não é apenas no vídeo que o S20 marca presença. O aparelho também quer ser soberano na arte da fotografia.

O telefone ainda conta com sistema de inteligência artificial que é capaz de ajustar a melhor das quatro lentes para o tipo de enquadramento da cena.



Nas versões Plus e Ultra ele inclui lente de até 100x de zoom. São 10x de zoom ótico (que é algo incrível para um encapsular num telefone) que podem ser multiplicados por 10 digitalmente. Ele conta com sensores de 40 MP e até 108 MP para a lente Ultra Wide. Ou seja, ninguém poderá trocar de roupa com a janela aberta.



Poder de fogo



Para dar conta de gerar imagens tão poderosas, o Galaxy S20 é equipado com processador Octacore de 2,8 GHz e 64 bits, além de 16 GB de memória RAM, na versão mais sofisticada. Trata-se de um volume que supera em quatro vezes os notebooks de entrada do varejo. Já o armazenamento tem opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB, além de reconhecer cartões de memória de até 1 TB.



Games



Para quem gosta de games, o S20 também oferece performance invejável. Tanto que Samsung e Microsoft firmaram parceria para disponibilizar games da plataforma Xbox para o aparelho. Entre os títulos está o game de corridas “Forza Motorsport”. Além disso, ele ainda é capaz de reconhecer o joystick do Xbox One.



Com lançamento para dia 6 de março, os preços variam de US$ 999 e a US$ 1.399, lá nos EUA.