Apresentado no segundo semestre de 2019, a nova geração do i10 estreia no mercado europeu com a mesma linguagem de dising do Sonata e do nosso HB20. No entanto, o subcompacto, que no Velho Mundo, concorre no segmento de entrada tem linhas mais suaves que o modelo feito em Piracicaba.



O i10 é equipado com motor 1.0 de 66 cv, que coloca o modelo como um legítimo citadino para as estreitas e seculares ruas europeias. Segundo a marca seu consumo médio gira em torno de 15,6 km/l, o que corresponde a baixo nível de emissões. Informação que é valorizada por lá. A unidade TGDI 1.0 turbo, que figura no HB20, será oferecida posteriormente na versão esportiva i10N.



Mas apesar de ser um modelo de entrada, o carrinho conta com tecnologias como monitor de faixa de rodagem e frenagem emergencial. Seu preço inicial é de 13.300 euros (R$ 61,7 mil).