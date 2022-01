A nova geração do Gol chega em 2024, e sofrerá uma metamorfose para deixar de ser um compacto convencional para se tornar um SUV de entrada. A própria VW já tinha sinalizado esse caminho, lá em 2020. Agora o canal Overboost e o portal Auto+ publicaram as primeiras projeções do compacto, que terá estilo aventureiro.

De acordo com informações do jornalista João Brigato, do Auto+, o novo Gol terá formas musculosas, com linha de cintura elevada e vincos que reforçam a robustez. A parte frontal, segundo a aposta, seria uma evolução do Nivus, assim como as lanternas traseiras elevadas e emolduradas.

O desenho condiz com as declarações do presidente da VW para América Latina, Pablo di Si, que chegou a ventilar (numa live para jornalistas, realizada no final de 2020) que o Gol seguiria a tendência dos SUVs. Assim, se as projeções vingarem, o modelo deverá seguir uma estratégia parecida com a que a Citroën adotou para o novo C3 e o próprio Nivus.

