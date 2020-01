A Capcom divulgou novo trailer do remake de “Resident Evil 3”, o vídeo mostra novos detalhes da trama, como o personagem Carlos, que se juntará a Jill Valentine nessa fuga da caótica Raccoon City. O vídeo também deixa claro que Nemesis, o vilão dará muito mais trabalho que seu antecessor, Mr. X, que perseguia o jogador em Resident Evil 2. No final do trailer também é anunciado o game on-line “Resident Evil Resistance”.



Trata-se de um jogo cooperativo em que quatro jogadores precisam sair de um ambiente e, um quinto jogador, fica encarregado de colocar os zumbis e armadilhas para impedir os demais. É um formato utilizado em games como “Evolve” e “Friday the 13th the Game”.



Já “Final Fantasy VII” foi adiado novamente. O game que chegaria no dia 3 de março foi transferido para o dia 10 de abril. Segundo a Square Enix, o atraso se deu pela necessidade novos ajustes finais de acabamento. Seja como for, o remake do clássico RPG está no forno há cinco anos. Desde então tem sido adiado diversas vezes.



