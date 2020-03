SÃO PAULO – A Samsung acaba de lançar no Brasil o smartphone Galaxy Z Flip. O aparelho segue a nova tendência dos telefones com tela dobrável. É o segundo modelo com essa capacidade na gama da marca sul-coreana, mas com valor menos exorbitante que o Galaxy Fold, mas nem por isso é uma pechincha.



Com preço sugerido de R$ 8.990, trata-se de um valor elevado, mas bem mais em conta que os quase R$ 14 mil do Fold. A principal diferença entre os aparelhos está nas dimensões. Se o modelo mais caro abre como uma caderneta criando uma tela compatível a de um tablet, o Z Flip mantém as proporções de um telefone convencional, mas por ser dobrável ocupa pouco espaço no bolso.



Fechado, é possível atender chamadas, assim como visualizar notificações. O telefone conta com uma pequena tela ao lado das lentes da câmera que exibe mensagens e demais avisos, sem a necessidade de abrir o telefone a todo instante.



Quando aberto, o Z Flip tem tela de 6,7 polegadas. Trata-se da mesma área do Galaxy S20 Plus, versão intermediária do novo topo de linha da marca. Além do display, o aparelho ainda conta com hardware que permite rodar games, gravar filmes em resolução 4K, além de armazenamento para 256 GB.



Além da praticidade de carregar o aparelho no bolso, o Z Flip também permite usar a própria estrutura para equilibrar o aparelho para fazer videoconferências e selfies, uma vez que a parte inferior do telefone atua como uma base para mantê-lo firme.



Por hora, o aparelho poderá estará disponível nas cidades de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Campinas (SP), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ). No entanto, o telefone pode ser adquirido via compra online, no site da marca.



A marca também lançou a linha S20, que chega para se posicionar no topo da gama. Confira tudo sobre o smartphone no Portal HD.