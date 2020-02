A Sony anunciou a pré-venda de “Predator: Hunting Grounds”, game produzido pelo estúdio illfonic e distribuído pela própria Sony. O título que resgata o alienígena dreadlock que surgiu em 1987 no longa-metragem “O Predador”, estrelado por Arnold Schwarzenegger, tem preço sugerido de R$ 160, mas quem adquirir o game na pré-venda terá desconto de 20%, o que derruba o preço para R$ 128.



O game coloca os jogadores numa aventura multiplayer assimétrico semelhante a “Evolve”, “Friday the 13th the Game” e “Dead by Daylight. Ou seja, trata-se de um game em que um jogador deve confrontar um grupo de jogadores. É mais ou menos assim: em “Sexta-Feira 13” um jogador assumia a doentia mente de Jason Voorhess, os demais eram as vítimas que deveriam fugir dele. Em “Evolve”, um jogador era o monstro e os demais deveriam liquidá-lo.



Em “Predator: Hunting Grounds” um dos jogadores assume o papel do alienígena e os demais são soldados que devem derrubá-lo. No entanto, o game permite que o jogador opte por três classes de predadores: caçador, observador e guerreiro. Cada um tem sua habilidade de combate e armas, como lança, disco cortante e aquele eficiente canhão, montado sobre o ombro. O game chega para PS4 no dia 24 de abril. Também está prevista uma edição para PC.



Outros predadores



Publicado em 1987, quase simultaneamente ao filme, “Predator” coloca o jogador na pele do major Schaeffer em sua missão na América Central e em seguida se depara com o alienígena. É um game que fez sucesso no Brasil, uma vez que fazia parte do catálogo do Phantom System, que era a versão do NES produzido pela Gradiente.



Alien vs. Predator



Em 1997 a Capcom publicou “Alien vs. Predator”, que permitia quatro jogadores simultâneos: Dutch , Linn Kurosawa, predador guerreiro e predador caçador. Trata-se de um game de luta como “Final Fight”. Junto do game para fliperama, a Activision publicou sua edição para Super Nintendo. O game tinha o mesmo formato, mas com apenas um jogador.



Em 2010 a Sega lançou outro game que colocava os dois monstros num mesmo pacote. O legal desse game é que há três tipos de campanha, uma para cada personagem. O jogador pode escolher iniciar sua jornada como fuzileiro, predador ou xenomorfo. Com versões para PC, PS3 e Xbox 360.