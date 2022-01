O leitor do HD Auto conferiu a chegada da linha 2023 do Toyota Yaris, que ganhou visual renovado, mais nervoso, mas sem ficar mais potente. No entanto, no Japão, a marca colocou ainda mais veneno no carrinho.

Trata-se da edição especial GRMN, com tiragem de apenas 500 unidades, com base no esportivo GR. Lá fora, o Yaris é bem diferente do nosso, tanto no desenho como no comportamento.

Pensado para atividades em pista, a edição conta com um software capaz de melhorar a performance, de acordo com dados coletados em diversos autódromos japoneses, que melhoram o comportamento dinâmico do carro. O software ainda pode ser ajustado ao gosto do cliente. Ou seja, é como um assistente de videogame de corrida.

Além dos recursos computacionais, o Yaris GRMN ainda teve sua suspensão ajustada com altura livre reduzida em 10 mm, assim como bitola alargada em outros 10 mm. Ele recebeu novas molas e amortecedores, de uso esportivo. Tudo isso para melhorar a estabilidade na pista. O peso total também foi suavizado em 20 kg, com uso de peças em carbono no capô, teto, aerofólio e nos bancos.

Motor

Sob o capô, o Yaris endiabrado é equipado com motor 1.6 turbo de 261 cv e 36 kgfm de torque, combinado com transmissão manual de seis marchas e tração integral. Conjunto mecânico que lhe permite acelerar de 0 a 100 km/h em 5.2 segundos. É inveja que fala?