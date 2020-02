Troller passa a oferecer transmissão automática para seu jipão, o T4, rebatizado por isso como TX4 . É a primeira vez que o jipe cearense adere a esse tipo de caixa. Popular entre os jipeiros, o T4 fez fama pela inquestionável capacidade fora de estrada, principalmente depois que a marca foi comprada pela Ford e substituiu toda a mecânica por componentes da Ranger.



Mas segundo a marca, muitos clientes queriam um pouco mais de comodidade, principalmente para o pé esquerdo que sofre com a pesada embreagem do utilitário.



A caixa de seis marchasse une a outros refinamentos que o Troller recebeu nos últimos anos, como seletor de tração eletrônico, que dispensa o acionamento manual, roda livre e demais recursos antigos. O sistema de transferência conta com 4x2, 4x4 High e 4x4 Low, com sistema de seleção “shift on the fly” que permite o acionamento a até 120 km/h. A transmissão é combinada com o mesmo motor do T4, a unidade Duratorq 3.2 turbodiesel de 200 cv 47 mkgf de torque, que também equipa o T4.



Conteúdos



O TX4 tem lista de equipamentos generosa que inclui central multimídia fornecida pela JBL (com tela de 6,75 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay e Bluetooth), teto solar duplo de vidro, ar-condicionado digital de duas zonas, vidros e espelhos elétricos, computador de bordo, alarme e painel com preparação para instalação de dispositivos de navegação off-road.



Ele ainda pode receber itens como coletor de ar do tipo snorkel, para-choques, estribos e protetores dianteiro e traseiro off-road de aço, pneus lameiros Pirelli Scorpion MTR 245/70 R17, faróis auxiliares de LED Hella, ganchos Isofix e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes com alerta de uso para o motorista.



Com preço sugerido de R$167.530, o TX4 está longe de ser um 4x4 acessível, mas surge como opção menos onerosa quando se compara a modelos que utilizam carroceria sobre chassi como Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport, ou seu irmão Pajero Full, Toyota Hilux.



Ele também se coloca num degrau inferior a jipões de grife como Jeep Wrangler, Mercedes Classe G e até mesmo o novo Land Rover Defender, que chegará ao mercado brasileiro em breve, e certamente acima dos R$ 200 mil.