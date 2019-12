O mercado de games tem se pautado por títulos de Tiro, RPG, Corridas e esportes. A razão é simples: são estilos que fazem sucesso. Mas quando um estúdio resolve fugir ao trivial, algo incrível acontece. Os designers da australiana House House viajaram na imaginação com “Untitled Goose Game”, que coloca o jogador na pele de um ganso endiabrado.



O game – que tinha sido publicado para computadores em 20 de setembro e acaba de ganhar edição para PS4 e Xbox One – coloca o jogador na pele de um ganso que tem um único objetivo na vida: infernizar a vida dos moradores de um vilarejo.



O jogador tem uma lista de “afazeres” que incluem roubar pertences, atazanar a vida dos outros e, claro, grasnar. Se o jogador não fosse o bicho, ele mesmo iria querer dar cabo do infeliz e mandá-lo para a panela.



Segundo a House House, o game foi inspirado em “Super Mario 64”, uma vez que tem estrutura de mundo aberto, o que torna a brincadeira não linear.



​O jogo é engraçado, pois o bicho precisa ser furtivo para afanar ou assustar os moradores. Além disso, não basta só sair por aí grasnando e devorando incautas cestas de piqueniques. O jogador precisa traçar estratégias para ludibriar os moradores.



É preciso fazer com que ele execute as ações. Afinal, um ganso não sabe destrancar um portão, por exemplo. Conta a favor do game a trilha sonora sofisticada de piano, que compõe com estilo visual em cores planas Tudo isso faz de “Untitlede Gosse Game” uma proposta divertida e fora do padrão da indústria.



Preços



Para PS4 tem preço sugerido de R$ 61,50. No entanto, na PSN, ele estreia com desconto de 25%, sendo oferecido por R$ 46,12. Já a edição para Xbox One é um pouco mais cara e custa R$ 75. Ela também está com preço promocional, sendo oferecida por R$ 56.