O mar está para peixe no segmento de carros de luxo. A BMW divulgou um balanço, em que calculou apenas modelos da divisão Motorsport e anunciou um aumento de 30% nas vendas dos modelos M no Brasil. Segundo a marca foram vendidas 770 unidades. Nessa conta entra todos os modelos que levam a consoante no nome, como os diabólicos M2, M3, M4 e M5, além das versões um pouco furiosas como M330i e X3 M40i, que por sinal foi líder da turma, com 136 unidades emplacadas. Nas segunda posição veio o SUV cupê, X4 M40i, com 129 licenciamentos.



“A esportividade está no DNA da BMW e a linha M oferece o que há de mais avançado em termos de performance, tecnologia e motorização no grupo. No último ano, ampliamos o nosso portfólio de veículos Motorsport para atender diferentes perfis de consumidores, e aprimoramos o nosso trabalho e treinamento junto à rede de concessionários, o que contribuiu para atingirmos esse resultado que é um dos melhores a nível global da BMW”, afirma o diretor comercial da BMW, Roberto Carvalho.

M2



E por falar em M2, a nova geração do esportivo compacto está prestes a ser apresentada e seguirá os passos do hatch e do cupê quatro portas. Ou seja, ele deixará de utilizar motor seis cilindros em linha e contará com uma unidade turbo 2.0 transversal. Assim, quem estiver interessado num carro raiz, com o clássico seis cilindros, eixo cardã e tração traseira, é melhor tentar garantir uma unidade do M2 Competition, que ainda está a venda por aqui por cerca de R$ 380 mil.