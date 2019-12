Se para boa parte do comércio a Black Friday ajudou a aquecer o mercado, no varejo de automóveis a festa americana das compras não foi suficiente para conter a retração sobre outubro. E olhe que bem antes da polvorosa sexta-feira o setor já fazia as promoções inspiradas na data. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os emplacamentos tiveram queda de 4,24% em novembro, no combinado de automóveis de passeio e comerciais leves.



Foram 230.923 unidades licenciadas no período, o que, apesar da comparação com o mês anterior, foi 4,38% maior que novembro de 2018. No acumulado do ano, a elevação é de 7,21%, com um total de 2,4 milhões de unidades emplacadas.



“Faltando apenas um mês para o fechamento do ano, notamos a estabilidade do mercado. Isso é positivo, pois não houve grandes oscilações durante o ano, o que confirma nossas expectativas para 2019, que deve crescer 10,76% sobre 2018”, comentou o presidente da entidade, Alarico Assump-ção Júnior.



De acordo com a Fenabrave, a expectativa é a de que o ano termine com exatas 2.668.414 unidades emplacadas. Somando toda a cadeia automotiva, incluindo setores de duas rodas, transporte e implementos rodoviários, a projeção sobe para 3,9 milhões de unidades licenciadas.



Líderes



Na divisão do mercado, a General Motors segue intocável no topo do ranking de vendas. Ela conta com 17,88%, sendo seguida pela Volkswagen, que anota 15,51%, e a Fiat, com 13,80%. Se for levado em conta o desempenho da FCA (Fiat e Jeep), a participação do grupo ítalo-americano corresponderia a 18,70% do mercado. Na sequência, Renault figura com 8,95% e Ford se mantém na quinta colocação, com 8,28%.



Mais vendidos



No acumulado do ano, o Chevrolet Onix tem mostrado desempenho esmagador, com 219.771 unidades licenciadas, desde janeiro. Na semana passada, a nova geração teve o lançamento oficial, o que deixa para dezembro as primeiras análises de como ela irá se portar de carroceria nova.



Disputando a vice-liderança, Ka e HB20 têm uma distância de apenas 1,5 mil unidades. O compacto da Ford anota 95.411 emplacamentos, enquanto o sul-coreano acumula 93.911 unidades. Na quarta colocação, o Kwid figura com 76.993 carros e o Prisma (que ganhou a companhia do Onix Plus em setembro) se mantém na quinta posição, com 72.417 unidades emplacadas. Mesmo tendo seu portfólio reduzido para apenas a versão Joy Plus (com carroceria original) e o restante de unidades antigas em estoque, o sedã ainda emplacou 2.744 unidades em novembro.