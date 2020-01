Um dos destaques do Salão do Automóvel de 2018, as versões conceituais do Polo e Virtus GTS roubaram a cena no estande da Volkswagen, diante do então recém-apresentado T-Cross e da picape conceito Tarok. E durante todo ano de 2019 muito foi especulado sobre quando as versões esportivas chegariam. E eis que os apimentados começaram a ser distribuídos na rede concessionária da marca, de forma silenciosa, sem alarde.



Quatro unidades já estão disponíveis na Recreio, sendo três do Polo e uma do Virtus. Oferecidas com pacote fechado, que inclui basicamente o mesmo pacote de conteúdos do T-Cross Highline, com direito a quadro de instrumentos digital, sistema multimídia (com Android Auto, Apple CarPlay, GPS e câmera de ré), assim como seletor de condução em quatro modos, ar-condicionado digital, além de bancos esportivos em couro e sistema de áudio Beats.



Completam o conjunto itens como sensor de fadiga, chuva e acendimento automático dos faróis. O hatch é oferecido por R$ 103.440, enquanto o sedã custa R$ 108.670.



São valores elevados para modelos que figuram no segmento de compactos, mas a VW quer justificar o preço com a inclusão do motor TSI 250 1.4 de 150 cv e 25 mkgf de torque e transmissão automática de seis marchas, que prometem um comportamento dinâmico sem igual na categoria.



E não é exagero, o T-Cross 1.4 é um carro que tem arrancadas fortes, muito em função da boa oferta de torque. No Polo e no Virtus não será diferente, ainda mais que o carrinho teve a suspensão recalibrada, para ficar mais nervoso.



Visual



O visual segue o mesmo padrão das versões conceito, com direito a faróis com luz diurna em LED, nova grade com a inscrição GTS e filete vermelho, novos para-choques e rodas esportivas aro 17. No caso do Virtus, ele acrescenta um discreto aerofólio sobre a tampa do porta-malas, semelhante ao do Jetta GLI. Já o Polo inclui ponteiras de escapamento duplas e aerofólio prolongado.



A sigla



A sigla GTS ficou famosa no Brasil com as versões esportivas do Gol e do Passat, mas desapareceu em meados dos anos 1990, quando a VW introduziu a segunda geração do Gol e o GTS foi rebatizado de TSi, num degrau abaixo do GTI.



O rival



Entre os compactos nacionais, o único rival para o Polo GTS é o Sandero R.S, que também oferece motor 150 cv, mas trata-se de uma unidade 2.0 aspirada de cerca de 21 mkgf de torque, mas com um acerto de suspensão quase divino, feito pela Renault Sport, que custa R$ 69.690.