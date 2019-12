E lá se vão dez anos desde que a Volkswagen entrou no segmento de picapes médias com a Amarok. Uma nova geração do utilitário está programada para 2021, e enquanto isso não acontece a VW vai fazendo pequenas mudanças na linha atual. Assim, ela acaba de anunciar a linha 2020, que chega com sutis mudanças visuais e atualiza a lista de equipamentos, e preços que variam de R$ 130.590 a R$ 210.280.



As alterações se resumem a novas rodas e também a detalhes que passam a ser pintados na cor da carroceria, como ocorre na versão topo de linha Extreme, que ganhou conjunto aro 18.



Outra novidade é que o protetor de caçamba (que é item de série nas versões Comfortline, Highline, V6 Highline e V6 Extreme) passa a contar com sistema antifurto para o estepe. O revestimento plástico também pode ser incorporado à versão SE, como opcional.

Um item interessante que passa a figurar na lista de opcionais é a capota marítima. A cobertura está disponível para as versões Comfortline, Highline e V6 Extreme.



Junto da capota, as versões Comfortline e Highline também passam a contar com estribo lateral. Até então o apoio era oferecido apenas como item de série da versão topo de linha.



Confira como ficaram a linha e os preços da Amarok 2020:



Amarok S 2.0 turbo cabine simples manual 4x4: R$ 130.590

Amarok SE 2.0 biturbo cabine dupla automática manual 4x4: R$ 156.290

Amarok Comfortline 2.0 biturbo automática 4x4: R$ 177.980

Amarok Highline 2.0 biturbo automática 4x4: R$ 193.380

Amarok V6 3.0 Highline automática 4x4: R$ 199.280

Amarok V6 3.0 Extreme automática 4x4: R$ 210.280