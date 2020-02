Depois de se consolidar como referência em segurança, a Volvo quer ampliar a boa fama no segmento de automóveis eletrificados. A marca sueca abriu pré-venda para a versão híbrida do utilitário compacto XC40, que estreia em março, ao preço de R$ 229.950, na versão T5 Plug-in Hybrid. O jipinho chega para fazer companhia aos demais modelos da marca que também recorrem à combinação de motor elétrico e a combustão, como XC90 e S60.



O XC40 híbrido é equipado com motor 1.5 turbo de 180 cv e um módulo elétrico de 82 cv, que juntos entregam 262 cv e 42,5 mkgf de torque. Ele utiliza o mesmo conceito de engenharia dos irmãos, com a unidade térmica montado sobre o eixo dianteiro e o elétrico sobre o eixo traseiro, o que faz dele um SUV 4x4, sem a necessidade de um eixo cardã, diferencial central ou caixa de transferência.



Com quatro modos de condução Hybrid, Pure, Power e Off-Road, o motorista pode optar por dirigir apenas com motor a combustão ou com o elétrico (que tem autonomia de até 47 quilômetros). É possível utilizar de forma combinada, assim como opção de alto desempenho e também há um ajuste para uso fora de estrada, para baixas velocidades com demanda elevada de torque, como se fosse a caixa reduzida de um 4x4 convencional.



O sistema de recarga das baterias também segue o princípio dos demais Volvos eletrificados. Ele conta com bocal para recarga na rede elétrica, mas também pode regenerar a carga das baterias com utilizando a energia das frenagens e também parte do torque do motor a combustível. Para isso, basta travar o uso do motor elétrico, que a unidade a gasolina passa a alimentar as pilhas.



Entre os conteúdos, o jipinho é equipado com sistema City Safety, que identifica outros veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes à frente, mesmo à noite, e avisa se uma colisão for iminente. Em risco de colisão, sem intervenção do motorista, o sistema aciona os freios automaticamente.



