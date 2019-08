No elenco da novela Bom Sucesso, atriz Helena Fernandes falou sobre um caso de abuso sexual que sofreu durante sua adolescência, no Encontro com Fátima Bernardes, desta terça-feira (27).



"Eu vivi isso na minha adolescência. Eu tinha 14 anos. Não foi uma vez, foram várias vezes, e dentro da minha casa, que é um lugar que na realidade você teria que se sentir segura", desabafou Helena.



"É importante frisar que nós vivemos em uma sociedade machista, doente e tóxica, em que o homem, ainda hoje, acha que a mulher, porque decidiu colocar uma roupa mais ousada, isso daria o direito a ele de abusar da mulher", prosseguiu.



A atriz ainda falou sobre como o fato se tornou traumático a ela: "A pessoa que é abusada não tem coragem de falar, e como ela não tem coragem, cria o trauma. O trauma é o não poder compartilhar. É você silenciar, você esconder, como se tivesse feito alguma coisa errada. Quando na realidade a gente precisa falar sobre isso, colocar isso pra fora."



"Eu vim de uma família muito pobre e muito desestruturada. Então era muito difícil. Eu tenho um temperamento na vida que sou uma pessoa mais agressiva, mais impulsiva, então minha defesa sempre foi o ataque", continuou.



Helena Fernandes ainda ressaltou a necessidade de se abordar o tema: "Não se fala de estupro, de abuso sexual. Até hoje não se fala com clareza disso, porque é muito difícil".