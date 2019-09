A Honda acaba de atualizar o utilitário-esportivo (SUV) CR-V, nos Estados Unidos. Além de receber desenho frontal atualizado, o jipão ainda passa a contar com versão híbrida. Segundo a marca, é o primeiro utilitário que combina motor a combustão a uma unidade elétrica no mercado norte-americano. No entanto, ela ainda manterá as versões movidas apenas a gasolina, que utilizam unidades 2.0 e 1.5 turbo.

O CR-V combina dois motores elétricos com um motor de ciclo Atkinson 2.0, que tem sido empregado por fabricantes como Audi e Toyota. Segundo a Honda, o conceito de funcionamento do Atkinson oferece melhor eficiência térmica que os motores de ciclo Otto, que é o conceito básico da maioria dos motores fabricados no mundo.

Dessa forma, a marca aponta eficiência térmica superior a 40%, a mais alta para qualquer unidade de produção em massa. Para se ter uma ideia, a eficiência térmica média dos motores a gasolina (ou flex) gira em torno de 20 a 25%.

Ou seja, para cada litro de gasolina queimada, 400 ml se transformam em tração para as rodas, o restante é calor, enquanto num motor de ciclo Otto, aproveita-se em média 250 ml para cada litro queimado. A combinação do motor 2.0 com as unidades elétricas gera 215 cv.

Dono da bola

A escolha do CR-V para estrear o conjunto mecânico tem suas razões. Se por aqui ele é mero figurante nas vendas da Honda, nos EUA o modelo é um dos principais produtos da marca e um dos SUVs mais vendidos daquele mercado. Nos últimos 10 anos, a média de vendas foi de 300 mil unidades, sendo que em 2018 foram 380 mil carros emplacados por lá.

Dessa forma, o CR-V Touring Hybrid surge como um rival à altura de enfrentar o Toyota RAV4 Hybrid. O “irmão” do Corolla combina unidade elétrica com um bloco 2.5 e que entrega potência de 222 cv.

Brasil

E por aqui? Procurada, a Honda brasileira informa que tem uma política de não “comentar projetos futuros”. Sendo assim, podemos entender que, se não fosse um projeto futuro, eles comentariam. É ou não é? Vamos aguardar.

