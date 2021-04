Ele já teve seus dias de glória no mercado brasileiro, mas depois da chegada do HR-V, o irmão maior CR-V passou a ser figurante num segmento mais refinado e com volumes modestos. Agora, o SUV estreia em sua linha 2021, que chega com retoques visuais leves, mas com novos conteúdos de segurança ao preço de R$ 264.900.

Novas rodas aro 18, para-choques redesenhados são as principais novidades estéticas do jipão japonês. Por dentro, o modelo passou por atualização do painel, além de receber novo sistema de áudio, assim como multimídia de sete polegadas (com GPS nativo, conexões Apple CarPlay e Android Auto).

Mas a cereja do bolo é o sistema Honda Sensing, que combina controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função Low Speed Follow (LSF), que acompanha o fluxo de tráfego em baixa velocidade, assistente de frenagem e monitor de faixa.

Motor e caixa

Sob o capô, o SUV mantém a conhecida unidade 1.5 turbo, calibrada para 190 cv e 24,5 kgfm de torque. A unidade é combinada com transmissão CVT e sistema de tração integral.