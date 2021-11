Demorou, mas a Honda finalmente voltou a oferecer um hatch no Brasil, com a nova geração do City. A última vez que a marca japonesa vendeu modelos dois volumes, foi quando iniciou a importação do Civic, na década de 1990.

O City Hatchback, como foi batizado, chega para brigar no segmento de compactos, que ainda encabeça as tabelas de vendas, mas que também foi ofuscado pela ascensão dos SUVs. No entanto, ele é bem maior que os líderes. Com 4,34 m de comprimento, o City hatch é cerca de 20 cm maior que o líder Onix, assim como o conterrâneo Toyota Yaris. Para se ter uma ideia, o modelo é maior que o finado Volkswagen Golf, hatch médio que tinha 4,27 m de ponta a ponta.

Mas boa parte dessa pujança está nos balanços, nas pontas. A frente do japonês é bastante protuberante, o que contribui para medida avantajada.

E se o hatch é esticado por fora, ele também é grande por dentro. O modelo conta com 2,60 m de distância entre-eixos, a mesma medida do sedã da geração anterior. O porta-malas é digno de compacto, com apenas 268 litros.

Por aqui, ele irá se posicionar no lugar do Fit. A nova geração do monovolume ficou sofisticada demais e seus volumes não compensariam uma nova geração. Suas vendas começarão em março e ele ainda não tem preço.

Civiquinho

Já na versão sedã, o comprimento total é 4,54 m, cerca de 10 cm a mais que seu antecessor e 9 cm menor que o Toyota Corolla. E a esticada tem suas razões. O Civic deixará de ser fabricado este ano. A próxima geração virá importada, o que elevará substancialmente seu preço.

Assim, o City sedã será a alternativa para o consumidor que sonha com o Civic, mas não tem caixa para investir no modelo. Além disso, também é uma maneira de a Honda não provocar um êxodo para a Toyota e conquistar consumidores que virão no sedã uma opção mais sofisticada que o Cronos, Onix Plus, Yaris Sedan e Versa.

Motor do City

Para dar conta das maiores dimensões, a Honda aprimorou a conhecida unidade 1.5. O motor passa a contar com injeção direta de combustível, o que eleva sua potência de 116 cv para 126 cv. Já o torque saltou de 15,3 kgfm para 15,8 kgfm. Mas toda força do motor só aparece em elevados 4.600 rpm. O City será oferecido apenas com CVT de sete marchas. Hatch e sedã contam com trocas no volante.

Conteúdos

O City terá duas versões na configuração hatchback (EXL e Touring) e três no sedã: EX, EXL e Touring. A lista de equipamento pode contar com itens como partida sem chave, bancos revestidos em couro, multimídia (com conexão para smartphones e câmera de ré), ar-condicionado digital, quadro de instrumentos parcialmente digital, vidros e retrovisores elétricos.

Já o pacote de segurança passa a contar com o sistema Honda Sensing. Tratasse de um conjunto de tecnologias que combina controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem emergencial autônoma, monitor de permanência em faixa e ajuste automático dos faróis.

VERSÕES E PREÇOS

EX 1.5 Sedan - R$ 108.300

EXL 1.5 Sedan - R$ 114.700

Touring 1.5 Sedan - R$ 123.100