O governo de Honduras confirmou, nesta quarta-feira (11), os dois primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) no país. São duas mulheres, uma de 42 anos de idade e outra de 37 anos, ambas procedentes da Europa.

Segundo as autoridades sanitárias hondurenhas, as duas mulheres apresentaram sintomas suspeitos e, após a realização dos exames, os resultados deram positivo e foram aplicados os protocolos correspondentes.

Segundo a Secretaria de Saúde de Honduras, a mulher de 42 anos é hondurenha, está grávida e ingressou no país no dia 4 de março, em um avião proveniente da Espanha. Ela está hospitalizada e seu estado é estável.

A segunda infectada ingressou no país no dia 5 de março, procedente da Suíça, e apresenta um quadro leve, está em isolamento domiciliar e sob observação médica.

Assim como em outros países, Honduras fará o seguimento de todas as pessoas que podem ter tido contato com as infectadas para tomar as medidas de vigilâncias necessárias.

O país ativou a segunda fase do Plano de Contenção e Resposta para conter a propagação da doença e mitigar os impactos na saúde da população.

Outros países

O Panamá registrou a primeira morte de um infectado por coronavírus. Se trata do diretor de uma escola de ensino médio, de 64 anos de idade, que sofria de diabetes e estava com pneumonia bacteriana. No país, há outros oito casos confirmados e 66 em observação.

Na Colômbia foram confirmados mais seis casos nesta quarta-feira. Já são nove os infectados.

O Brasil tem 34 pacientes infectados; a Argentina, 19; o Equador, 17; o Chile, 23; a Costa Rica, 13; o Peru, 11; o Panamá, oito; o México, sete; o Paraguai, cinco, e a Bolívia, dois.

