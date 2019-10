Médicos interessados em fazer residência multiprofissional integrada do Hospital das Clínicas da UFMG e do Hospital Risoleta Neves Tolentino podem se inscrever para o programa de 2020 até o dia 30 de outubro. São ao todo 47 vagas para cinco áreas de concentração: Cuidado Humanizado da Criança e do Adolescente, Saúde do Idoso, Saúde Cardiovascular, Saúde do Idoso e Intensivismo, Urgência e Trauma.

As inscrições custam de R$ 230 a R$ 520 e podem ser feitas aqui. As provas serão feitas no dia 1º de dezembro em Belo Horizonte. O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira composta por prova de conhecimentos gerais em saúde pública e específica por área profissional escolhida pelo candidato, com valor de 70 pontos; e a segunda etapa por análise curricular com valor de 30 pontos – leva-se em conta estágios, projetos de extensão, iniciação científica, educação tutorial e monitoria, produção científica, formação acadêmica e titulação. O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 11 de fevereiro.

Já o processo seletivo para a residência médica no Hospital das Clínicas poderá ser feito entre os dias 8 e 21 de outubro. A taxa de inscrição custa R$ 160 por programa. A prova será feita no dia 17 de novembro. O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova geral de conhecimentos médicos com valor de 90 pontos, e a segunda composta por análise curricular padronizada com valor de 10 pontos. O edital completo pode ser conferido aqui.