O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, localizado no Barreiro, receberá inscrições para processo seletivo nesta quinta (5), sexta (6) e segunda-feiras (9). Há vagas para nível técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.594,69 a R$ 8.636,67.

Veja vagas disponíveis:

Biomédico;

Farmacêutico bioquímico;

Farmacêutico hospitalar/clínico

Enfermeiro com opções de atuação em Centro Cirúrgico, Enfermaria, Central de Material e Esterilização e Diagnosis Related Groups e Gestão de Leitos;

Técnico em patologia clínica nas áreas de microbiologia e coleta;

Anestesiologia;

Cirurgia geral;

Clínica médica;

Infectologista;

Medicina intensiva;

Nefrologia;

Neurocirurgia;

Neurologia;

Radiologia/diagnóstico por Imagem.

De acordo com o edital 06/2019, as inscrições devem ser feitas nos dias 5, 6 e 9 de setembro no período das 9h às 16h. A documentação exigida deve ser entregue na rua José de Oliveira Fernandes, 340, bairro Milionários, na região do Barreiro.

Seleção

A seleção é composta de duas fases. Na primeira etapa, serão avaliadas habilitação técnica, experiência profissional e titulação acadêmica e, na segunda, será realizada uma entrevista com os candidatos mais bem pontuados em cada função.