Após anunciar o encerramento das atividades por conta de problemas financeiros, o Hospital Santa Helena, em Contagem, na Grande BH, será reaberto. O anúncio foi feito na quinta-feira (2) pela prefeitura da cidade, que fará uma parceria com a unidade de saúde para atender à demanda de pacientes suspeitos de Covid-19.

De acordo com o prefeito Alex de Freitas, a parceria com o hospital, localizado no bairro Eldorado, vai possibilitar a ampliação de 107 leitos para o tratamento de casos da Covid-19.

“Teremos um acréscimo de 107 novos leitos, prontos e equipados. A Prefeitura alugou todo este equipamento. É importante ressaltar que a estamos salvando com essa parceria com o Santa Helena 120 empregos, demissões que seriam feitas pelo hospital nesta semana. Vamos utilizar toda a estrutura do hospital, que são 100 leitos de enfermaria e observação e mais sete semi-intensivos”, destaca.

A administração municipal anunciou ainda a compra de 70 respiradores e a criação de 124 de leitos intensivos e semi-intensivos no sistema da cidade. Profissionais da saúde que estiverem atuando na linha de frente no combate à COVID-19 serão alojados em quartos de hotéis, alugados pela prefeitura.

Contagem registra primeira morte

O prefeito lamentou o primeiro óbito registrado em Contagem pela Covid-19. “Estamos nos preparando nos últimos 60 dias para enfrentar aquilo que talvez seja a maior crise após a 2ª Guerra Mundial. Todo o Comitê de Enfrentamento da Covid-19, todos os servidores, especialmente da Saúde e demais setores essenciais, estão trabalhando muito e criando todas as condições para caso chegue o pico da doença. A Prefeitura está fazendo uma série de esforços. Registramos com muita tristeza a primeira morte por coronavírus em Contagem, um idoso de 92 anos. Queria muito afirmar que não perderemos mais nenhuma vida, mas os indicadores apontam que se não tivermos juízo, comprometimento, lamentavelmente teremos que chorar outras mortes”.

