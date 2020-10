Depois que a Tesla apresentou a Cybertruck, com seu desenho feito num Apple II, todo mundo ficou interessado no segmento de picapes elétricas. Entre elas a General Motors, que ressuscitou o nome Hummer para criar a primeira picape movida a pilha.

A Hummer EV acaba de ser revelada e será vendida como GMC, marca de utilitários da GM. Seu visual remete aos finados Hummer, que eram inspirados no HUMVEE das forças armadas norte-americanas. Moderna, ela permite destacar os painéis do teto, dentre outras excentricidades que vão além das picapes mundanas.

Como toda picape grande porte que utiliza carroceria destacada do chassi. Mas o grande lance é que ele funciona como berço para as baterias, que ficam seladas entre compridas longarinas. Outro detalhe desse carro é que cabine e caçamba são feitas numa estrutura só, como a Toro.

Ela também conta com suspensão a ar, que permite ajuste de altura. Ou seja, pode rodar na estrada mais baixa, otimizando o centro de gravidade. E mais elevada no fora de estrada, sem comprometer a integridade do berço de baterias.

Mas o grande barato está sob o capô, que é vazio. Isso mesmo. Ao invés de um imenso V8 há um bagageiro na parte frontal. Abaixo do compartimento fica o primeiro dos três motores do Hummer EV. O trio entrega nada menos que 1.013 cv, como um Bugatti Veyron. No entanto, torque combinado dos propulsores é de 1.589 mkgf. É superior ao de um caminhão extrapesado.

Lembra do berço das baterias? Pois é, ele acomoda módulos de absurdos 200 kWh. Essas pilhas são mais que necessárias para alimentar os motores desse gigante. Para se ter uma ideia, as baterias pesam cerca de uma tonelada, fora o resto do carro. Mesmo assim, ele acelera de 0 a 100 km/h em 3,0 segundos.

No entanto, para carregar as baterias, é preciso um sistema tão potente quanto. As opções mais potentes do mercado, as ultrarrápidas trabalham com tensão 350 kW. No entanto, o Hummer EV conta com um sistema que multiplica a tensão para tornar o carregamento mais ágil.

Ao contrário da Cybertruck que ainda está na base do “vamos ver”, a GMC Hummer EV já está pronta. A GM colocou a edição de lançamento à venda por US$ 112 mil (R$ 625 mil), que esgotou em menos de 15 minutos.