A Hyundai resolveu mexer na composição da família HB20. Depois de apresentar a linha 2022 apenas para as versões de entrada, a marca agora retira do catálogo as versões Diamond e Diamond Plus para adicionar as opções Platinum e Platinum Plus.

A grande novidade é que essas versões passam a combinar o motor TGDI 1.0 turbo de 120 cv com caixa manual, e não apenas automática. Tanto no hatch como no sedã, a versão Platinum combina unidade 1.0 com transmissão manual de seis marchas. Na opção Platinum Plus, o motor é conectado à caixa automática de seis velocidades.

A Platinum conta com acendimento automático dos faróis, vidros elétricos nas quatro portas, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Ela ainda oferece rodas de liga leve de 15 polegadas. A opção Plus adiciona bancos em couro, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa e faróis de neblina.

Aos poucos, o motor 1.6 de 130 cv vai deixando a gama. Além do Creta (de carroceria de primeira geração), apenas o aventureiro HB20X contará com o antigo motor aspirado.

Preços e versões

HB20 Platinum 1.0 MT - R$ 78.290

HB20S Platinum 1.0 MT - R$ 81.990

HB20 Platinum 1.0 AT - R$ 83.890

HB20S Platinum 1.0 AT - R$ 87.690

HB20 Platinum Plus 1.0 AT - R$ 89.590

HB20S Platinum Plus 1.0 AT - R$ 92.790

