A nova geração do Hyundai Creta chegou em setembro ao mercado brasileiro, marcada pelo visual pouco agradável de sua seção frontal. Lá fora, o visual já estava em linha há um pouco mais tempo. E pelo visto também não conquistou o coração dos consumidores asiáticos. A filial indonésia acaba de apresentar sua versão do SUV, mas com visual bem diferente do que é oferecido por aqui, na Índia e Rússia.

Pelas ilustrações, o Creta adotará o mesmo conjunto ótico da atual geração do Tucson (comercializada lá fora), assim como da picape Santa Cruz, com os faróis formando um mosaico triangular aplicado na moldura da grade do radiador. As lanternas, que também não foram recebidas com aplausos tiveram as formas mantidas.

Por aqui, o Creta manterá sua cara feia até segunda ordem. Mas o que já mudou foram os preços. O SUV foi reajustado e parte de R$ 110.690, podem chegar a quase R$ 160 mil.