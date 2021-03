Depois de Volkswagen, Scania, Mercedes-Benz, Toyota e Nissan anunciarem suspensão de atividades nas linhas de montagem, devido à pandemia da Covid-19, Renault e Hyundai também irão interromper operações.

A marca francesa anunciou que fará uma parada entre os dias 29 de março e 5 de abril. Já a Hyundai terá que suspender as atividades a partir deste dia 29 por determinação da Prefeitura de Piracicaba (SP). O retorno está previsto para o dia 4 de abril.

Em nota, a sul-coreana esclarece a decisão do Executivo municipal. “Seguindo as determinações da Prefeitura de Piracicaba para a diminuição da circulação de pessoas e em conformidade com o compromisso da Hyundai Motor Brasil para com a saúde e o bem-estar da comunidade em que atua, de seus funcionários e familiares, não haverá atividades de produção de veículos na fábrica de Piracicaba de 29 de março a 4 de abril. A Hyundai reconhece os esforços do Governo Municipal e apoia as medidas locais anunciadas contra a COVID-19 e em favor da proteção das pessoas”.