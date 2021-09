A Hyundai inicia neste sábado (18) as vendas do Creta. A segunda geração do SUV sul-coreano chega ao mercado com preços entre R$ 107 mil e R$ 147 mil. Feioso, o modelo estava em pré-venda desde o dia 25 de agosto e agora começa a ser distribuído nas revendas em todo país.

Com quatro versões o SUV é oferecido com o motor 1.0 turbo de 120 cv e 17,5 kgfm de torque para as versões Comfort, Limited e Platinum. Já a versão Ultimate utiliza o velho 2.0 aspirado de 167 cv e 20,6 kgfm.

Conteúdos do Creta

O Creta pode ser equipado com quadro de instrumentos digital de sete polegadas (com projeção de câmera lateral), ar-condicionado eletrônico, seletor de direção, partida sem chave, freio de estacionamento automático, bancos em couro, multimídia BlueNAV de 12,5 polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay, e as câmera 360 graus) e teto solar panorâmico.

Versões e preços

Comfort 1.0: R$ 107.490

Limited 1.0: R$ 120.490

Platinum 1.0: R$ 135.490

Ultimate 2.0: R$ 146.990