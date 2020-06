A Hyundai lançou a linha 2021 para o compacto HB20 (apenas para as versões com motor 1.0 aspirado), que chega com mudanças imperceptíveis, mas com um importante incremento em segurança. A partir de agora todas as versões podem ser equipadas com controle eletrônico de estabilidade (ESP), inclusive na versão de entrada Sense 1.0, que tem o módulo oferecido como opcional.

Junto do controle de estabilidade, o pacote também inclui controle de tração, assistente de partida em rampa, indicador de frenagem emergência (nas luzes de freio) e bolsas laterais. No degrau acima, na versão Vision, os itens já faziam parte do pacote de série, com exceção das bolsas laterais, que são vendidas como opcionais. Ela também passa a contar com central multimídia, com porta USB de recarga rápida, além da opção de câmera de ré. Já a versão Evolution 1.0 recebe acendimento automático dos faróis.

Ainda na base da linha, as versões dotadas de motores 1.0 aspirado, de 82 cv, receberam nova grade e calotas. A grade passa a ser totalmente preta para essas versões, assim como as lanternas também são as mesmas, sem diferenciação de tonalidade das lentes. Nada que atenue seu contraditório visual, mas que se faz de necessário para indicar a mudança de linha e também para reduzir custos. De resto não há nada de diferente no carrinho.

Segundo a Hyundai, as demais versões serão atualizadas nos próximos meses. “As versões de entrada e intermediárias do HB20, com motor 1.0 aspirado, recebem agora sua primeira atualização após a renovação de geração no final do ano. Estamos ampliando as opções de especificação e tornando, por exemplo, os quatro airbags disponíveis, além de recursos bastante valorizados como a câmera de ré. Isso tudo torna as nossas versões mais vendidas ainda mais competitivas", explica o vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil, Angel Martinez.

Mas fato é que a partir de 2021, todos os automóveis em produção deverão contar com controle de estabilidade de série. Atualmente a regra é válida apenas para novos modelos.

Preços

HB20 Sense 1.0 – R$ 47.990

HB20 Sense 1.0 Pack – R$ 48.990

HB20 Vision 1.0 – R$ 51.690

HB20 Vision 1.0 Pack – R$ 52.690

HB20 Evolution 1.0 – R$ 54.990

HB20 Evolution 1.0 Pack – R$ 55.990

HB20S Vision 1.0 – R$ 56.990

HB20S Vision 1.0 Pack – R$ 57.990

HB20S Evolution 1.0 – R$ 59.990

HB20S Evolution 1.0 Pack – R$ 60.990