A Hyundai anunciou a linha 2022 do HB20, que repete a mesma estratégia do ano passado, que colocará as novas opções de forma paulatina. Assim, as primeiras versões que chegam na linha 21/22 serão Sense, Vision e Evolution, equipadas com motores 1.0, 1.0 turbo e 1.6, nas carrocerias hatch e sedã.

Já as derivações mais sofisticadas: Diamond, Diamond Plus e Sport serão reveladas posteriormente. Visualmente a linha 2022 do HB20 não traz nenhuma novidade. O que muda são conteúdos como câmera de ré a partir da versão Evolution 1.0.

Já a versão Evolution 1.0 T-GDI passa a contar com os sistemas de alerta e frenagem autônoma e de alerta de mudança de faixa, como na Diamond. Os preços variam de R$ 56.890 a R$ 83.790.

Leia Mais:

Pelo menos seis montadoras paralisam produção de veículos por causa da pandemia

Teste: Onix RS abre mão de tecnologia para receber visual esportivo

Apesar da queda, emplacamentos batem a previsão da indústria; vídeo mostra os modelos mais vendidos