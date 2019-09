Na guerra, urubu é frango! E na batalha do mercado, vale tudo para tirar o foco dos consumidores da vitrine da concorrência. Desde a última semana, a Hyundai iniciou uma estratégia de marketing bastante inusitada. Durante o lançamento do Corolla, a marca divulgou imagens do novo HB20 e nos dias seguintes detalhes do interior, que deixavam transparecer alguns equipamentos presentes nos modelos.

A última investida foi na apresentação da dupla Onix e Onix Plus. A marca revelou a primeira foto oficial “de corpo inteiro” do sedã HB20S.

No caso do hatch e do sedã médio japonês, o spoiler não compromete muito. Afinal, HB20 e Corolla têm perfis de compradores bem distintos. No entanto, as imagens “vazadas” incomodam a GM.

Os coreanos são os principais rivais da dupla da gravatinha. Mesmo que seus volumes não abalem a liderança de Onix e Prisma, são modelos que atuam num patamar de preços e perfis de consumidores muito parelhos. Até mesmo agora, após os norte-americanos terem recebido carrocerias mais generosas.

E a ideia da Hyundai é exatamente essa, tirar o foco do consumidor sobre Onix e seu irmão três volumes e acenar para seus estreantes, que terão muito em comum como motores turbo 1.0, transmissão automática com trocas no volante, além de comodidades como partida sem chave.

Segundo a Hyundai, o objetivo da ação não era colocar água no chope dos concorrentes, mas fortalecer a campanha de pré-venda. A fabricante explica que durante a campanha “Desafio da Revelação”, o número de acessos ao site foram de 500 mil. A meta era chegar a 1 milhão de acessos até quinta-feira. A Hyundai informa que a ação ainda lhe rendeu 56 mil cadastros de pré-venda.

É aquela história: camarão que dorme, a onda leva!