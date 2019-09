O IBGE abriu nesta quarta-feira (25) as inscrições para concurso público que oferece 2.658 vagas de nível médio em todo o país. Em Minas Gerais, são 225 postos em 93 cidades. Somente em Belo Horizonte, o instituto oferece 90 vagas para Agente Censitário Operacional (ACO), com remuneração de R$ 1.700, e outras quatro para Coordenador Censitário Subárea (CCS).

Além da capital, outros 113 municípios do Estado têm 131 oportunidades disponíveis. A distribuição dos postos pode ser conferida neste link, a partir da página 27. No Brasil, são 1.343 vagas para CCS e 1.315 vagas para ACO.

Inscrições

As inscrições, que ficarão abertas até o dia 15 de outubro, devem ser feitas aqui. Conforme o edital, as provas serão aplicadas no dia 8 de dezembro em 1.031 municípios do país. A taxa de inscrição varia de R$ 42,50 a R$ 58, mas é possível pedir isenção do valor. Do total de vagas, 5% serão destinadas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para pessoas pretas ou pardas (PPP).

Para concorrer ao cargo de CCS, além do ensino médio completo - requisito para as duas funções -, também é necessário ter CNH categoria B. Somente maiores de 18 anos podem concorrer às vagas. Todos os detalhes podem ser consultados no edital.

A jornada de trabalho dos dois cargos será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Além dos salários, os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais. O período máximo da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Todos os candidatos serão submetidos à prova com 60 questões objetivas. Confira abaixo detalhes da distribuição dos pontos por disciplinas: