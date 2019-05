O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, (31), no Rio de Janeiro, dados referentes aos coeficientes de desequilíbrio regional (CDR) de três regiões do país em 2018. A divulgação do indicador foi definida pelo decreto 9.291 de 2018.



O decreto define a aplicação de encargos financeiros sobre os financiamentos de operações de crédito com recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e do Centro-Oeste (FCO).



O dado é calculado com base nos valores de rendimento domiciliar per capita (RDPC) regionais e em sua comparação com a média nacional. O Centro-Oeste registrou um RDPC de 1.568, portanto, acima dos 1.373 da média nacional. O CDR da região ficou em 1 (em uma escala de zero a 1).



O Norte teve um RDPC de 899 e um CDR de 0,65. Já o Nordeste teve um RDPC de 824 e um CDR de 0,60. Clique aqui e veja o relatório.





Leia mais:

Queda na extração de minério após tragédia puxa PIB para baixo

Em 10 anos, participação do poder público na construção cai quase 25%, diz IBGE

IBGE anuncia redução dos questionários do Censo 2020